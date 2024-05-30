マスターバニー　ポロシャツ

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Masterbunny(ブランド名)のロゴ入りポロシャツです。メッシュ素材で涼感あり 汗にベト付きません。●サイズ：タグ表記2サイズバスト 84〜88cm身長 160〜168身幅 47cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：ポリエステル88%ポリウレタン12%●状態：2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。柄・デザイン···無地カラー···グレー袖丈···半袖季節感···春、夏、秋