リバティプリント　ロンドンフィールズtechichi フレンチスリーブブラウス

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着丈60身幅47リバティの地図柄が可愛い総柄のフレンチスリーブブラウスです☺︎ネイビー、ブラック、ホワイトなどの無地のパンツやスカートどちらでも合わせやすいです。ホームクリーニング済です。お色味は肌なじみが良いイエローベースです。上品な印象なので、オンオフ問わず使える万能ブラウスです。唯一無二の地図柄に一目惚れをして購入しましたが、なかなか着る機会がなく、数回着用した程度です。一般的なused品になりますので、ダメージ感が気になります方は、慎重にご検討下さいませ。透け感：なし裏地：なし伸縮性：なし生地の厚さ：うすい折りジワはご了承下さいませ。素人採寸ですので、誤差はご了承くださいませ。他にも、オフィスカジュアルで使えるワンピースやカーディガン、リバティ柄やスペインのレア柄など、珍しい柄物のシャツやブラウスも出品しています。柄・デザイン...その他カラー...イエロー季節感...春,夏,秋 前開き ブラウス シャツテチチ リバティ コラボ LIBERTY フレンチ袖 ブラウス素材...コットンカラー...イエロー袖丈...半袖柄・デザイン...モザイク季節感...春,夏,秋