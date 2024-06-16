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新作！ノースフェイス　SLIM CROSS 　ショルダーバッグ　チャコール
商品番号 B73855661233
商品名

新作！ノースフェイス　SLIM CROSS 　ショルダーバッグ　チャコール
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 2,323 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。誠心誠意対応させて頂きます。出品期間：本日～10/21発送期間：10/20～10/22～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～◆韓国限定ノースフェイスホワイトレーベルスリムクロスショルダーバッグです。ノースフェイス直営店で購入致しました。新品タグ付きです。※偽物が安く出回っているようです。ホワイトレーベルは偽物が多いです。【商品説明】SLIMCROSSBAGカラー：チャコールサイズ：横29cm縦21cm奥行1cm表地：ポリエステル100％裏地：ポリエステル100％コメントなし即購入OKです。ネコポスで発送いたします。土日祝も発送いたします。ショップ紙袋は付いていません。ご不明点などはコメントいただければ幸いです。※ホワイトレーベル公式ショップ袋(22x29x8)をご希望の方は購入前にコメントをお願いします。ショップ袋付きに変更します(6,980円)。#ノースフェイス#ホワイトレーベル#ショルダーバッグ#トートバッグ#ボディバッグ#クロスバッグ#ウエストポーチ#サコッシュ#スウィープ#グラニュールTHENORTH8FACEホワイトレーベルショルダーバッグトートバッグボディバッグクロスバッグウエストポーチサコッシュスウィープグラニュールシュプリームポーターナイキコールマンアディダスモンキー！
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