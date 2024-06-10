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新品　エルメス　イヤーカフ　オランプ　gm ピンクゴールド　リザード
商品番号 G42362519378
商品名

新品　エルメス　イヤーカフ　オランプ　gm ピンクゴールド　リザード
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 17,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメス新品　未使用（自宅保管）イヤーカフ　オランプ　gmピンクゴールドリザード（あまり綺麗に写真撮れなかったので1枚目は参考画像）サイズ:直径約2.5cm、幅：約0.8cm付属品:箱・保存袋、証明書（写真参照）希望されたら紙袋とリボン付けますレシートは付属しません（個人情報のため）新品ですが保管していたので中古として理解して購入お願いいたします。現在イヤーカフが入荷しないため貴重です購入して使用しないで保管したままの状態ですので店頭の状態とはいかないことをご理解願います#エルメス#イヤーカフ#スカーフリング他にも多数出品しております。#クリスチャンディオール#ミッツァスカーフ#ルイヴィトン#限定
http://narcologia.ru/goods/peroration179615.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi531447.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper528209.html

新品　エルメス　イヤーカフ　オランプ　gm ピンクゴールド　リザード
エルメス イヤーカフ オランプ GM メタル/リザード グレー系 ピンクゴールド金具 イヤリングレディース

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