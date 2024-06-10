Needles studious別注 Track Pant NARROW

Needlesstudious別注TrackPantNARROWNavyトラックパンツ ナロー ネイビー室内で1度着用したものの似合わなかったので出品いたします。タグ付きです。定価¥23,100商品説明サイズS:ウエスト74:着丈106:すそ周り20STUDIOUS完全別注カラー、裾に向かって少し細くなるテーパードシルエット、細身できれいめな印象に〈デザイン〉・アイコニックなカラーバランスでこれからの季節に活躍すること間違いなしの一着。・トラックパンツを女性が着てもメンズライクになり過ぎないよう、女性らしく着れるストリートアイテムに。・左腰部分にはブランドアイコンでもある蝶の刺繍が施されており、さりげないアクセントも効いた一本。〈素材〉・伸縮性や通気性など機能的にも優れており、ストレスのない快適な履き心地も魅力。・洗濯機で丸洗いできる、イージーケアアイテム。・発色の良いポリエステルジャージ素材を使用し、程よい光沢感が妖艶なムードを漂わせる。裏地なし:光沢感あり:透け感なし:伸縮性あり



別注〉Track Pant NARROW(XS IVORY): Needles: WOMENS｜ STUDIOUS ...



〈別注〉Track Pant NARROW



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〈別注〉Track Pant NARROW



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