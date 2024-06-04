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COACH ハンドバッグ
商品番号 J32698922014
商品名

COACH ハンドバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コーチの2wayハンドバッグです。カラー···ブルー数年前にアメリカで購入し、数回使用しただけなので中古品としては綺麗なほうだと思います。おおよそのサイズは以下になります。横45cm、縦15cm、高さ20cm、重さ0.8kg
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