COACH ハンドバッグ

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商品詳細
コーチの2wayハンドバッグです。カラー···ブルー数年前にアメリカで購入し、数回使用しただけなので中古品としては綺麗なほうだと思います。おおよそのサイズは以下になります。横45cm、縦15cm、高さ20cm、重さ0.8kg
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