アニエスベーの旅行バッグ

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商品詳細
ドットが可愛いアニエスベーの旅行バッグです。持ち手の裏側に小傷、エナメルの少しのハゲ、糸の少しのほつれ？のようなものあり。他エナメルのような持ち手に多少の小傷はあるかと思います。写真にてお確かめ下さい。その点以外は全体的には綺麗だと思いますが使用品であります事を十分にご理解頂きまして、ご検討下さいませ。サイズ横31センチから44センチ程度縦32センチ程度マチ19センチ程度ショルダーのベルト脱着可あり。ご不明な点がございましたら、お気軽にコメントされて下さいませ。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful970051.html
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