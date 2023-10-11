マッキントッシュロンドン　ブラウス

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商品詳細
素材···コットンカラー···ピンク袖丈···袖なし柄・デザイン···チェック季節感···夏目立つダメージはございませんが、あくまでも素人検品ですので、見落とし等ご了承ください。中古品であることをご理解いただける方にお譲りしたいと思います。
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