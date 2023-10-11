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マッキントッシュロンドン　ブラウス
商品番号 O66375369696
商品名

マッキントッシュロンドン　ブラウス
ブランド名 マッキントッシュロンドン
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···コットンカラー···ピンク袖丈···袖なし柄・デザイン···チェック季節感···夏目立つダメージはございませんが、あくまでも素人検品ですので、見落とし等ご了承ください。中古品であることをご理解いただける方にお譲りしたいと思います。
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