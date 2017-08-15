ロイヤルハワイアンホテル Tシャツ 新品未使用

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ロイヤルハワイアンホテルTシャツ新品未使用ですロイヤルハワイアンホテルで購入しましたサイズはMですが、日本のLサイズのような感じがします丈が長いです薄い生地です素人寸法ですが肩幅約44cm身幅約48cm丈約68cm黒い生地に、お馴染みのピンク色のロイヤルハワイアンホテルがプリントされています6枚目画像のMサイズシールをはがしてから着用して下さい日本円で5000円以上しましたのでお買い得かと思いますネコポスサイズに折り畳んでの発送になりますハワイ好きな方、よろしくお願いします