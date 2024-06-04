USA 90s インド綿 ペイルトーン マルチストライプシャツ 2X

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(他サイトでも出品予定ですので、購入前にご連絡いただけると幸いです）sh●263USA古着90sインド綿ペイルトーンマルチストライプシャツ2Xオールドヴィンテージアメリカ古着インド製半袖●商品名（ブランド）・・・半袖シャツ●商品説明・・・アメリカ買い付け品になります。90年代のオールド・ヴィンテージの淡いペイルトーンカラーの涼し気な色合いのコットンシャツです。柔らかな風合いのインドコットンで、色の間に独特な織が入っており通気性もいい感じで、シアサッカーのようなやや凹凸感のあるざっくりした質感です。ゆったり着ていただけるワイドな身幅のボックスシルエットです。インド製で、素材はコットンです。USの2X表記で、ゆったりしたXL～程度のサイズ感かと思います。●状態・・・USEDになりますが、丁寧に着られていた感じで、着用感もそれほど見られず、USEDの風合いで、目立つ汚れやダメージなどはなく、USEDを着られる方でしたら問題なく着ていただける、綺麗な状態だと思います。●表記サイズ・・・USA2X●実寸・・・肩幅・・・46.5 身幅・・・60 （脇下5cm辺り） 丈・・・72.5 （襟の付け根～裾）（/のあるものは 前/後） 袖丈・・・22.5（平置(平置きでの採寸になります。単位はcmです。多少の誤差があるかもしれませんのでご了承ください。）その他のシャツ・・・#porco_sh★撮影時の光の加減やスマホ・PCの画面設定の違いにより写真の色合いが違って見えてしまう可能性があるかもしれませんのであらかじめご了承ください。 上記及びプロフィール欄の記載内容を踏まえ、神経質な方はご購入をお控えください。#vintage#ヴィンテージ#old#オールド#70年代#80年代#90年代#70s#80s#90s#古着男子#フルダン#古着女子#フルジョ#シャツ#ブラウス#チェック柄#マルチマラー#レトロ#インディアコットン#シャーベットカラー