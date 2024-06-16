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【GANNI】ペイズリーシャツ
商品番号 P44419332169
商品名

【GANNI】ペイズリーシャツ
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガニーのシャツです【size】36【着丈】69【身幅】48【肩幅】36【袖丈】60多少の使用感はありますが、目立ったダメージもなく、これからもご愛用頂けますとてもインパクトのあるシャツ人気のペイズリー柄がかわいいですカテゴリー分けしてますので、併せてご覧ください#kiraGANNI#kiraシャツ
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