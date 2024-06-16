【GANNI】ペイズリーシャツ

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ガニーのシャツです【size】36【着丈】69【身幅】48【肩幅】36【袖丈】60多少の使用感はありますが、目立ったダメージもなく、これからもご愛用頂けますとてもインパクトのあるシャツ人気のペイズリー柄がかわいいですカテゴリー分けしてますので、併せてご覧ください#kiraGANNI#kiraシャツ