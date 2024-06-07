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お値下げ、TOBECHICピンクのワンピース
商品番号 D98362220313
商品名

お値下げ、TOBECHICピンクのワンピース
ブランド名 トゥービーシック
特別価格 税込 2,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ピンク柄・デザイン···ドット袖丈···袖なし季節感···春、夏、秋一回しか着用していないので綺麗です４万円以上したしょうひです両サイドにポケットありますとっても可愛くてお上品で高級感あります卒業式、入学式などのセレモニーにいかがですか？着丈95
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