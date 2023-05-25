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Christian Louboutin ラウンドファスナー ジップウォレット
商品番号 R92997370356
商品名

Christian Louboutin ラウンドファスナー ジップウォレット
ブランド名 クリスチャンルブタン
特別価格 税込 8,938 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【中古全国送料無理】ChristianLouboutinクリスチャンルブタンパネトーネラウンドファスナージップウォレット【ブランド】ChristianLouboutinクリスチャンルブタン【商品名】パネトーネスパイクスタッズラウンドファスナージップウォレット【型番】1165065【実寸サイズ】W:約19cm×H:約10cm×D:約2cm【仕様】開閉式：ファスナー内側：カードポケットx12、フリーポケットx2、ファスナー開閉式小銭入れx1、札入れx2【カラー】バレリーナピンクベージュ/レッド【素材】レザー【付属品】(専用外箱、保存袋、リボンなどは付属しません)【状態ランク】BCランク(全体的に使用感ございます。外部は比較的綺麗でございますが小銭入れ内部に若干コイン汚れがあり両サイドのカード入れ外側部分にスレハゲが多数ございます。画像でのご確認下さい。通常の使用には問題なくご使用頂ける商品でございます。◆当方の商品は古物市場もしくは、大手ブランドオークションで買い付けした商品でございます。真贋鑑定済みでございますのでご安心してご購入下さい。◆あくまでも中古品ですので小傷等お気になされる神経質な方はご遠慮ください。
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