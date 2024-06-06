イルビゾンテ ILBISONTE ハンドバッグ トートバッグ レザー ブラウン

○サイズタテ30cmヨコ36cmマチ13cm○状態使用感はありますが、レザーは柔らかく使いやすいバッグです。○カラーブラウン○素材レザー○購入元大手ブランド買取店（鑑定済み）○配送簡易包装にて1～2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○注意事項中古品なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。



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