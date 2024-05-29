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Johnstons ジョンストンズ　大判カシミヤストール
商品番号 Y74714001019
商品名

Johnstons ジョンストンズ　大判カシミヤストール
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。イギリス王室御用達ブランドJohnstonsのカシミア100%大判ストールです！こだわりのカシミア100%素材でごわつかずしっとりとした高級感のある肌触り派手すぎない落ち着いた色合いで年齢や性別を問わずお使いいただけます。大きめですので、スポーツ観戦のひざ掛けや防寒の為の多目的な使用もおすすめです。ジョンストンズJOHNSTONSOFELGIN【新品未使用】【素材】カシミヤ100%【サイズ】190cm×70cm【原産地】スコットランド製即購入可です。よろしくお願い致します。並行輸入品となります。
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