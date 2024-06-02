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新品未使用！APC Demi-Lune 長財布
商品番号 Y49670627236
商品名

新品未使用！APC Demi-Lune 長財布
ブランド名 エーピーシー
特別価格 税込 6,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品は新品未使用です○表面と裏面に1箇所ずつ小さな傷があります(画像ご参考下さい)○新品未使用で自宅保管してありました○箱なし○袋付き○チャックなどの動作確認済みファスナー付きの小銭入れ、左右の多数のカードケースと機能性も高く使い勝手は抜群です。フロントのロゴも映えておりインスタ映えも抜群です。#長財布#A.P.C#ウォレットハーフムーンカラー···ブラウン
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