新品未使用！APC Demi-Lune 長財布

こちらの商品は新品未使用です○表面と裏面に1箇所ずつ小さな傷があります(画像ご参考下さい)○新品未使用で自宅保管してありました○箱なし○袋付き○チャックなどの動作確認済みファスナー付きの小銭入れ、左右の多数のカードケースと機能性も高く使い勝手は抜群です。フロントのロゴも映えておりインスタ映えも抜群です。#長財布#A.P.C#ウォレットハーフムーンカラー···ブラウン



【新品未使用】 アーペーセー A.P.C. 長財布 ラウンドジップ PORTEFEUILLE DEMI-LUNE SMALL LEATHER GOO レザー PXAWVF63218 【LZZ NOIR】



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A.P.C｜PORTEFEUILLE DEMI-LUNEウォレット長財布 (PXAWV-F63218 ...



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【新品未使用】 アーペーセー A.P.C. 財布 ウォレット ラウンドジップ COMPACT DEMI-LUNE SMALL LEATHER GOODS レザー LZZ NOIR PXBRCF63219 【LZZ NOIR】



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