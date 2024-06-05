ニアーニッポン　ロングシャツワンピ36

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柄・デザイン···ストライプ袖丈···七分袖季節感···春、夏、秋目立つ汚れはありませんが中古品と言う事でご検討下さい。上質生地、仕立ても良く一枚でも、下にロングスカートやパンツ合わせても◎袖が可愛いので、着画いれました。無香料洗剤使用してます、ペット喫煙なし。#ニアーニッポン#iena#unitedarrows#beams#フレームワーク#プレインピープル