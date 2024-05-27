ラグジュアリーゴシック　La PERLA ローズ刺繍シースルーレースビスチェ

閲覧ありがとうございます。ご機嫌いかがでしょうか？(^^)こちらはY2Kラグジュアリーセクシー ネオゴシック Italy製古着 LaPERLAラペルラ ローズ刺繍 シースルーレース コルセット ビスチェです。色✔️グリーンサイズ✔1（S位）実寸サイズ✔ストラップ付け根から裾34ｃｍ身幅32ｃｍユーズドで、胸元裏地に写真のようなリペア、若干の毛玉などの使用感がございますが全体的には状態の悪くない商品です。即購入OKです！管理番号：M11773（ネ）



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