レインスプーナー　開襟　アロハシャツ　XS

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商品詳細
素材···コットンレインスプーナーのアロハシャツです。着用する機会がないので出品することにしました。着丈 57cm身幅 45cm肩幅 34cm袖丈 16.5cm中古品にご理解ある方にお願いします。
http://narcologia.ru/goods/stage781297.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral307032.html
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