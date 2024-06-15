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レインスプーナー　開襟　アロハシャツ　XS
商品番号 L76825071542
商品名

レインスプーナー　開襟　アロハシャツ　XS
ブランド名 レインスプーナー
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···コットンレインスプーナーのアロハシャツです。着用する機会がないので出品することにしました。着丈　57cm身幅　45cm肩幅　34cm袖丈　16.5cm中古品にご理解ある方にお願いします。
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