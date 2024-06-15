porte発砲プリントロゴパールTEE

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商品詳細
カラー チャコールグレー今期のもので、予約購入し、先週届きました。現在もパルクローゼットオンラインで予約販売中です。諸事情で着れなくなってしまったので、どなたかお使い頂ける方に。撮影のために開封しました。たたみジワ、ご理解下さい。着丈58/62.5肩幅 70胸囲167発砲プリントの立体感＋人気のパールパーツがトレンドライクなデザイン。派手になりすぎないロゴのデザインで、スタイリングのちょうどいいアクセントとなってくれます。そして、肩部分にタックを施し立体感をつくったシルエットで、ボディラインをゆるっとカバー。二の腕もすっきりと見せてくれる、優秀さです！カジュアルにもきれいめにもマッチしてくれるので、夏のデイリー遣いにぴったりな１枚ですよ！-POINT-・WEBでしか買えないアイテム・パール×ロゴでインパクト抜群！・袖口ゆとりのあるシルエットで二の腕カバー◎カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/cryptographic204837.html
http://narcologia.ru/goods/peroration870915.html
http://narcologia.ru/goods/browse188791.html
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