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大きいサイズ レディース トップス　ブラウス　襟付き　春夏 秋 新品 半袖
商品番号 S12987984478
商品名

大きいサイズ レディース トップス　ブラウス　襟付き　春夏 秋 新品 半袖
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 1,992 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きいサイズレディーストップス　ブラウス　襟付き　春夏秋新品半袖【M】バスト約88cm丈約57cm肩幅約35cm袖丈約25cm【L】バスト約94cm丈約58cm肩幅約36cm袖丈約26cm【XL】バスト約100cm丈約59cm肩幅約37cm袖丈約27cm【XXL】バスト約106cm丈約60cm肩幅約38cm袖丈約28cm【3XL】バスト約112cm丈約61cm肩幅約39cm袖丈約29cm【4XL】バスト約118cm丈約62cm肩幅約40cm袖丈約30cm※平置きで採寸の為、2-3CMの誤差が生じる場合がございます■■レディス　マタニティ　婦人服　ゆったり　トレンド　LL3L4L5Lフリーサイズ　#もちろん国内発送　韓国　古着　新作おおきいさいず　ぽっちゃり　可愛いセール値下レトロ　#レディース大きいサイズ　#夏服　新品　送料込み　原宿#離島沖縄でも追加料金は不要です　#settc3862867レディース大きいサイズレディース#春服　#ゆったり　#静岡県以外からの発送は返金します　送料無料#大きいサイズ春物　秋物ゆったり　アウター　#オーバーサイズ
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