大きいサイズ レディース トップス　ブラウス　襟付き　春夏 秋 新品 半袖

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商品詳細
大きいサイズレディーストップス ブラウス 襟付き 春夏秋新品半袖【M】バスト約88cm丈約57cm肩幅約35cm袖丈約25cm【L】バスト約94cm丈約58cm肩幅約36cm袖丈約26cm【XL】バスト約100cm丈約59cm肩幅約37cm袖丈約27cm【XXL】バスト約106cm丈約60cm肩幅約38cm袖丈約28cm【3XL】バスト約112cm丈約61cm肩幅約39cm袖丈約29cm【4XL】バスト約118cm丈約62cm肩幅約40cm袖丈約30cm※平置きで採寸の為、2-3CMの誤差が生じる場合がございます■■レディス マタニティ 婦人服 ゆったり トレンド LL3L4L5Lフリーサイズ #もちろん国内発送 韓国 古着 新作おおきいさいず ぽっちゃり 可愛いセール値下レトロ #レディース大きいサイズ #夏服 新品 送料込み 原宿#離島沖縄でも追加料金は不要です #settc3862867レディース大きいサイズレディース#春服 #ゆったり #静岡県以外からの発送は返金します 送料無料#大きいサイズ春物 秋物ゆったり アウター #オーバーサイズ
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