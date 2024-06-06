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YAMAHA TS01S ドラム　トレーニングパット
商品番号 K97224373373
商品名

YAMAHA TS01S ドラム　トレーニングパット
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤマハのトレーニングパットとスティックのセットです。中古品を購入して使用していました。中古品につき完璧を求める方は購入をお控えください。即購入可能です。#YAMAHA#TS01STraningPad#トレーニングパット
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit862686.html
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