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FURLA 大容量　トートバッグ　柔らかレザー　ブラウン2Way　ショルダー付き
商品番号 U38569920630
商品名

FURLA 大容量　トートバッグ　柔らかレザー　ブラウン2Way　ショルダー付き
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 3,116 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FURLA大容量　トートバッグ　柔らかレザー　ブラウン2Way　ショルダー付きなめらかで柔らかなレザーなので扱いやすいです。大容量なので、1泊くらいの旅行なら行けちゃいます。お荷物の多い方もお仕事からデイリーに幅広く活躍してくれます。■状態目立つ汚れなく、綺麗な状態です。■サイズ縦　約40横　約43マチ　約10■素材レザー■カラーブラウン折りたたんで発送致します。■商品状態中古品を取り扱っていますので、多少のダメージはございます。新品であっても保管中のスレや汚れがある場合がございます。神経質な方はご購入をご遠慮下さい。ご質問はご購入前にお願い致します。販売中の商品はこちら↓↓↓↓↓↓↓#エスフォリ
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