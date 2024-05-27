FURLA 大容量　トートバッグ　柔らかレザー　ブラウン2Way　ショルダー付き

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商品詳細
FURLA大容量 トートバッグ 柔らかレザー ブラウン2Way ショルダー付きなめらかで柔らかなレザーなので扱いやすいです。大容量なので、1泊くらいの旅行なら行けちゃいます。お荷物の多い方もお仕事からデイリーに幅広く活躍してくれます。■状態目立つ汚れなく、綺麗な状態です。■サイズ縦 約40横 約43マチ 約10■素材レザー■カラーブラウン折りたたんで発送致します。■商品状態中古品を取り扱っていますので、多少のダメージはございます。新品であっても保管中のスレや汚れがある場合がございます。神経質な方はご購入をご遠慮下さい。ご質問はご購入前にお願い致します。販売中の商品はこちら↓↓↓↓↓↓↓#エスフォリ
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