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CHANEL シャネル ココマーク 二つ折り財布
商品番号 P95332884326
商品名

CHANEL シャネル ココマーク 二つ折り財布
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 9,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げ！！30250→19800#iinamiシャネル←他にも出品しております。こちらからどうぞ!!　　　　　　　　ブランド一覧がご覧いただけます!!★こちらの商品は宮崎市の「リサイクルショップ三喜」で購入したものになります。鑑定済みの商品になりますので、ご安心ください!!★★☆正規品以外は手にした事が無い為、あり得ませんが、万が一、偽物だった場合には商品到着より１週間以内にご連絡お願いします☆☆返品・返金対応させていただきます☆※購入前にはコメントお願いします。＿＿商品情報＿＿☆☆メーカー：CHANELシャネル☆商品名：ココマーク二つ折り財布☆★サイズ：(約)横18.5cm×縦10cm×マチ1cm※素人採寸ですので誤差があるかもしれません。ご了承ください。※状態：全体的に使用感劣化あり。　　　表面、傷汚れスレあり。　　　内側、傷汚れあり。　　　角スレ剥がれあり。フチスレあり。　　　コインケース傷汚れあり。　　　金属部分、小傷汚れ色剥がれあり。　　　若干生活臭　　　　※他、中古品ですので、写真には写っていないキズ、汚れ等ある可能性もございます。神経質な方はご遠慮ください。付属品：画像の物全てになります。※すり替え防止のため、お客様都合の、返品返金はお受けできませんのでご納得の上ご購入お願い致します。※トラブル防止の為、気になる事がございましたら、購入前にご質問ください。ITPUW3ARYDVK#シャネル#財布#二つ折り長財布#レディース財布#長財布
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