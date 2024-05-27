❤新品未使用❤ケイトスペード キルティング 　二つ折り財布　黒

人気のお品❣高級感のあるブラック入荷しました✨✨✨アメリカの正規アウトレット店購入品ですので安心してご購入ください✨✨【詳細】⭐️ブランドケイトスペード katespade⭐️商品nataliamediumcompactbifoldwalletキルティング マトラッセマテラッセスナップ式 2つ折財布ミニウォレットミニ財布コンパクト⭐️サイズ約9.5×14×3.5cm⭐️状態新品未使用品⭐️カラーブラック 黒⭐️素材PVC⭐️購入場所米国正規店自分へのご褒美・大切な方への贈り物にいかがでしょうか。在庫ございますので、即購入OKです。発送お急ぎの場合、出来るだけ柔軟に対応してまいりますのでご相談くださいませ。店舗購入時に発行されるギフトレシートとショップの袋をご希望の場合はコメントをお願い致します。折りたたんでの発送となることをご了承くださいませ。13この他にも、素敵なお品を出品しております。タグからご覧くださいませ。#noa_shop_import_ladies



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