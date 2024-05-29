《R》真形桐地紋釜 釜鐶付 【釜師/高橋敬典作】共箱　（230821い2）

ご覧頂きましてありがとうございます。真形桐地紋釜【釜師/高橋敬典作】で御座います。釜内、経年による錆有り。釜肌、褪せ箇所有り。割れ等目立った大きな傷み無し。敬典刻印有サイズ口径約12㎝×径約26㎝高さ約20㎝共箱付#怜以子出品中の釜一覧はこちらその他お品物と同梱ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。ご購入後の同梱はメルカリのシステム上不可となっております。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載することを禁止します。



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