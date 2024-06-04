バーバリー　カシミヤマフラー

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バーバリーのカシミヤマフラーです。可愛らしい赤のノバチェックで、冬にぴったりです。素材はカシミヤですので柔らかく暖かいです。使用回数が少ないので、個人的には美品かと思います。サイズ 31.5cm×136cm(フリンジは含みません)他にもバーバリーの商品たくさん出品しております。