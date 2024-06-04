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バーバリー　カシミヤマフラー
商品番号 Q97025226901
商品名

バーバリー　カシミヤマフラー
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 2,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーバリーのカシミヤマフラーです。可愛らしい赤のノバチェックで、冬にぴったりです。素材はカシミヤですので柔らかく暖かいです。使用回数が少ないので、個人的には美品かと思います。サイズ　31.5cm×136cm(フリンジは含みません)他にもバーバリーの商品たくさん出品しております。
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