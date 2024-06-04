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アデルビジューフラワーネックレス
商品番号 B41331863126
商品名

アデルビジューフラワーネックレス
ブランド名 アデルビジュー
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···真鍮カラー···ブラックカラー···ブラックモチーフデザイン···その他　フラワーアデルビジュー(aider.bijoux)のネックレスです。元々燻しとヴィンテージ加工があるのでカラーはブラックに近いです。スワロフスキーをあしらった全て職人のハンドメイドです。全長51cm長さはチェーンで変更できます。1．2回使用しております。ご理解ある方にご購入頂けましたら幸いです。巾着、ボックス、保証書はございません。伊勢丹にて購入しました。
http://narcologia.ru/goods/browse725991.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi952847.html
http://narcologia.ru/goods/freezer495298.html

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