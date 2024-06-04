アデルビジューフラワーネックレス

材質···真鍮カラー···ブラックカラー···ブラックモチーフデザイン···その他 フラワーアデルビジュー(aider.bijoux)のネックレスです。元々燻しとヴィンテージ加工があるのでカラーはブラックに近いです。スワロフスキーをあしらった全て職人のハンドメイドです。全長51cm長さはチェーンで変更できます。1．2回使用しております。ご理解ある方にご購入頂けましたら幸いです。巾着、ボックス、保証書はございません。伊勢丹にて購入しました。



ビジューフラワーネックレス



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