★ブリー★　女性用　ミニ・ショルダーバッグ

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ドイツの有名ブランド、ブリーのヌメ革製のミニ・ショルダーバッグです。クラシックとの表記があり、小さなカギも付いています。カギは掛かりますが、実用的に使用されなくても、バッグの飾りとして下げられるのも、お洒落かと思います。 スマホ・ミニ財布・タオルハンカチ等が入る程度の大きさで、コンパクトですが、海外の郵便屋さんの集配バッグや車掌さんのバッグの様な、コロンとしたレトロなデザインです。口金部分は革で覆われています。 ブリーの製品の中ではお持ちの方の少ない、珍しいバッグだと思います。ヌメ革製ですので、使い込む程にあめ色に変わります。革を育てて色の変化を楽しまれる方にお勧めです。自宅で長期保管しておりましたので、画像を詳しくご確認の上、その点をご理解して頂ける方に、ご購入をお願い致したいと思います。丸いしみが幾つかあります（写真3枚目をご覧下さい）。クリームを塗り、日光に当てて頂けば目立たなくなると思います。素人採寸ですが、大きさのご参考になさって下さい。サイズ 横 約20センチ 縦 約12センチ 厚さ 約4〜8センチ ベルト 長さ95〜120センチ 調節可能 金具も長さに含みます