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お値下げHALF-NOTEハーフノートストライプリボンワンピース
商品番号 B16822535497
商品名

お値下げHALF-NOTEハーフノートストライプリボンワンピース
ブランド名 クレッシェント
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

（株）プリムール　HALF-NOTEハーフノートお袖のリボンや裾のダーツなどとてもデザインの凝った素敵なワンピースです。お色味は4枚目が近いかと思います。レギンスやタートルネックなどに合わせても長く着用していただけると思います。両サイドにポケットあり。35000円程度で購入。一度着用程度。サイズMたっぷりとしているのでLLLでも大丈夫かと思います。着丈101身幅52ご質問などお気軽にコメントお願いします！他にもたくさん出品予定ですので、フォローしていただけると嬉しいです。自宅保管にご理解ある方のみよろしくお願いします。コンパクトにして発送します。mal.ReReReさんHANAEMORIラバーズバースデーミセスHIROKOBISパシオーネ　ローブ　大きいサイズ　エテルノベレッツァフォンタナグランデリンネルFILDIREイグルス　ハナエモリヒロコビス23区自由区　センソユニコ　ドレステリアZEROZONEゼロゾーンスピック\u0026スパン　イエナスローブ　アーバンリサーチアダムエロぺ　セオリージャーナルスタンダードビームス　ichiイチ　ナノユニバースアパルトモンスタニングルアー　プラステ　エンフォルドラバーズバースデー　ハヤマタイム　ビームスボーイnuguNUGUヌグKBFStudioCLIPnikoand..などお好きな方に是非
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