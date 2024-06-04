お値下げHALF-NOTEハーフノートストライプリボンワンピース

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（株）プリムール HALF-NOTEハーフノートお袖のリボンや裾のダーツなどとてもデザインの凝った素敵なワンピースです。お色味は4枚目が近いかと思います。レギンスやタートルネックなどに合わせても長く着用していただけると思います。両サイドにポケットあり。35000円程度で購入。一度着用程度。サイズMたっぷりとしているのでLLLでも大丈夫かと思います。着丈101身幅52ご質問などお気軽にコメントお願いします！他にもたくさん出品予定ですので、フォローしていただけると嬉しいです。自宅保管にご理解ある方のみよろしくお願いします。コンパクトにして発送します。mal.ReReReさんHANAEMORIラバーズバースデーミセスHIROKOBISパシオーネ ローブ 大きいサイズ エテルノベレッツァフォンタナグランデリンネルFILDIREイグルス ハナエモリヒロコビス23区自由区 センソユニコ ドレステリアZEROZONEゼロゾーンスピック\u0026スパン イエナスローブ アーバンリサーチアダムエロぺ セオリージャーナルスタンダードビームス ichiイチ ナノユニバースアパルトモンスタニングルアー プラステ エンフォルドラバーズバースデー ハヤマタイム ビームスボーイnuguNUGUヌグKBFStudioCLIPnikoand..などお好きな方に是非