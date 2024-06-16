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アンタイトルリバティ生地のワンピースです。黄色い可愛い小花柄がとても可愛らしく上品な印象になります。とても軽いお素材で着やすいです。コットン＆シルク素材になり高級感があります。1.2回着用し、自宅保管しておりました。ワンピースを着る機会がなくなりましたので出品致します。サイズ:1 Sサイズ大きさ肩幅約32cm身幅約42cm着丈約90cm日本製#ワンピース#アンタイトル#リバティ#リバティワンピース#花柄#クチュールブローチ#ワールド#ゴールド#金運袖丈...袖なし柄・デザイン...花柄季節感...夏