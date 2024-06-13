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ボディライン　フリル　レース　リボン　ブラウス　長袖　半袖　2way 黒
商品番号 F81550424438
商品名

ボディライン　フリル　レース　リボン　ブラウス　長袖　半袖　2way 黒
ブランド名 ボディライン
特別価格 税込 1,679 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メーカー　BODYLINEサイズ　Mカラー　ブラック肩幅約35.5、身幅約45、着丈約53.5多少の誤差はお許しください。ボディラインの2wayフリルブラウスです。袖がボタンで取り外しできますので半袖、長袖とお楽しみ頂けます。発送日は余裕を持って4-7日に設定しておりますが早目をご希望の場合はご相談ください。普段はご購入の翌日〜4日程で発送することが多いです。出品者都合で予告なくゆうゆうメルカリ便とらくらくメルカリ便を変更する場合がありますのでご了承ください。お値段交渉の際は必ず\"ご希望金額のご提示\"をお願いします。◎お手数ですがプロフィールご一読お願いします。地雷系ロリィタ量産型病みかわいいゴスロリ
http://narcologia.ru/goods/organization988162.html
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