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商品詳細
数年前にマルイにて購入し、数回着用しました。目立った傷や汚れはありませんが、右肩後ろ（5枚目）に薄く黒っぽい汚れ、右前胸ケープ部分（6枚目）にベージュの汚れ、右側部（7枚目）の糸つりがあります。汚れは着用する分には特に気にはならないのと、糸つり箇所もボトムスにインしたら見えないかと思いますが、念のため記載します。
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http://narcologia.ru/goods/organization991162.html
http://narcologia.ru/goods/providence550194.html
Noble ケープスリーブブラウス ピンクベージュ
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