入手困難 新品 PUMA x VOGUE ブラトップ

入手困難新品PUMAxVOGUEブラトップになります。サイズはレディースUSのSです。平置きで着丈33cm身幅38cmです。*超レアなサンプルタグのVOGUEプーマロゴ総柄バンドのロゴカラーが違う1点物になりますファッション誌“VOGUE(ヴォーグ)”と初のコラボレーション。「PUMAxVOGUE」コレクションは、スポーティーなストリートウェアのシルエットに、大胆なカラーパレットとブランディングを加え、スポーツとファッションの世界を融合しました。ブラック、ホワイト、レッドを中心としたカラーパレットに、VOGUEロゴ、そして“プーマキャット”があしらわれています。裾のバンドにも両ブランドロゴが入っており特別感を演出。また、背面の丸みをおびたシルエットが魅力的で、普段のファッションにも取り入れていただける上品なデザインです。スポーティなタイトフィットと、伸縮性のある素材が、アクティブな雰囲気を実現します。パット入れ無し/パット無しカラー:ブラック/レッド素材:ポリエステル77%ポリウレタン23%アディダスオリジナルス♡ナイキ♡ステラマッカートニー♡のスポーツウェアもいろいろ出品中です



