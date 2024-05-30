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Christian Dior 半袖Tシャツ sizeM イエロー スリットあり
商品番号 I89154113000
商品名

Christian Dior 半袖Tシャツ sizeM イエロー スリットあり
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 1,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●ご覧頂きましてありがとうございます●即購入OKです！！●ChristianDiorクリスチャンディオール半袖Tシャツ両裾口にスリットがあります綿ですが触り心地はシルクみたいにサラサラしてます　ご不明な点があればコメントお願いします●サイズ：Ｍ肩幅42cm身幅50cm着丈59cm袖丈24cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください●素材：表地綿100●状態：背中の下辺りに薄くシミがあります画像でUPしてますのでご確認下さい●その他、注意事項：自宅保管していました細かいデザインなどは写真にてご確認ください#ChristianDior#ディオール#dior#Tシャツ#黄色#ブランド#クリスチャンディオール#サンローラン#バーバリー
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