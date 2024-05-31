IENA ギンガムチューリップ袖ブラウス

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商品詳細
チェック柄がかわいいブラウスです。一度着用して（洗濯済み）、自宅で保管してました。●カラー：ネイビー×ホワイト●サイズ：フリー肩幅33〜36cm身幅44〜47cm着丈60cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：未使用に近い●その他、注意事項：細かいデザイン、素材などは写真にてご確認ください（日本製）
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http://narcologia.ru/goods/Stanford479573.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming643892.html
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