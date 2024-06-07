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裏地レース　白　トップス
商品番号 V54011466975
商品名

裏地レース　白　トップス
ブランド名 ルシェルブルー
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価18700円▽サイトよりシフォンとレースをボンディングした生地を使用したトップス。シフォンを表側にすることによってレースの柄が陰影のようになり、エレガントな生地となっています。透け感がセンシュアルでありながらTシャツ型なのでコーディネ―トしやすいのもポイント。スカルプチュラルな袖のシルエットがモードなエッセンスをプラスしています。同じシリーズのスカートとのセットアップもおすすめです。36着丈55cmバスト100cmゆき丈45cm素材ポリエステル100%/日本製ADT200806カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···レース季節感···春、夏
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