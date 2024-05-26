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バイマレーネビルガー　大容量トート
商品番号 Y40922155415
商品名

バイマレーネビルガー　大容量トート
ブランド名 バイマレーネビルガー
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポーチ付きバックです。色は黒×グレーの総柄肩にかけられます。A4サイズのものも入るのでとてもお出かけに便利底33.5cm×13.5cmH28.5cmPVCなので痛みにくく、雨の日も安心です。持ち手が少し長めなので肩にかけて持つことができます。
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