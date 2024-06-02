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BVLGARIメンズ長財布 正規品保証2点セット
商品番号 W53797976125
商品名

BVLGARIメンズ長財布 正規品保証2点セット
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 10,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

正規販売店で購入して個人用として使用していましたものです。2013年物と2018年物となります。正規商品のことを保証致しますが、中古品のため、生活汚れ、生活キズがございますので、予めご了承下さい。※神経質な方はご購入をご遠慮下さい。写真にて商品の全てとなります。全国配送無料お値下げ交渉、取り置き対応は出来かねます。よろしくお願い致します。
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