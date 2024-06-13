エルメスカレ 90 ダブル 《ブランデンブルク飾り・フルリ》01新品未使用品

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人気モデル/スカーフ...HERMESカレダブルフェイス(正方形)商品番号：H904041S01国内正規店購入品になります。箱入り、定価￥85,800円2023秋冬コレクション《ブランデンブルク飾り・フルリ》カレ90ダブルフェイスシルクツイルシルク100%ルロタージュ仕上げ（手作業で施された縁かがり）あまりにも似ていて、あまりにも違う…真の革新であると同時に技術的快挙でもあるカレ。その両面には一対のプリントが施され、美しさも二倍！フランス製デザイナーカティ・ラタム/ジェフ・フィッシャーサイズ：90×90cm|このカレは手作業で縁かがりを施しているため、サイズには個体差が生じます。