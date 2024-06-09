【未着用】ズッカ　ドットフリルブラウス

ネイビー×白身幅約60センチ着丈約72センチボックス型でゆったり着用できます。袖丈はノースリーブですが、肩は出ずに身幅から自然に落ちる感じです未着用自宅保管品袖丈···半袖柄・デザイン···ドット季節感···春、夏、秋



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