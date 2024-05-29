☆新品・未使用☆ BASERANGE NIDA リブキャミソール　M

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！期間限定価格！一点のみ※新品・未使用・未試着※海外正規取り扱い店 正規品◉Baserange23SS今シーズンのNIDATANKニダタンクです毎シーズンカラーを変えて発売される人気のキャミソールで、今シーズンはコーディネートの差し色にカワイイ鮮やかなブルー☺︎定価:¥11,990カラー:BrusBlue(ブルー)写真2、3、5枚目が実物の色味に近いと思いますサイズ:M→写真6枚目を下記実寸サイズと比較のご参考になさってください平置きでの採寸(cm)(あくまで素人の採寸ですので多少の誤差はお許し下さい)・身幅:29.2・着丈:69.3(肩ひも含む)素材:オーガニックコットン91%、エラスタン9%☑︎単品でのお値下げは出来かねますおまとめ−¥200※注意を払って保管しておりますが、商品到着後からはあくまで個人保管になりますので神経質な方はご購入をお控え下さい※お使いのディスプレイによって、お色味の見え方が多少変わるかと思いますamerivintageアメリヴィンテージmartiniquedrawerドゥロワーmameスタニングルアーShinzoneEDIT.FORLULUエディットフォールルcityshopFreak’sstoreフリークスストアbaserangeベースレンジfumikauchidapheenyestnationエストネーションRonhermanロンハーマンアダムエロペadametropetomorrowlandトゥモローランドhykeIENAイエナl'appartementドゥーズィエムクラスJantiquesAcneStudiosPalomaWoolrokuPlageauraleeヌメロヴェントゥーノIRENEENFORDELINAKIRANAKAGannispick\u0026spanスピックスパンbeauty\u0026youthユナイテッドアローズunitedarrowsジャーナルスタンダードJournalStandardL’essageBeamsビームスなどお好きな方に