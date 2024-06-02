アーバンリサーチ　リネンブラウス

アーバンリサーチで購入したブラウスです。リネンなので夏にもサラッと着れます♪キャンディースリーブが可愛いです。汚れか元々かは分かりませんが、左胸の下あたりに薄く茶色っぽい点が入っていましたので、やや汚れありとしています。リネンですのでシワにはなりやすいかと思います。畳じわ等、ご了承下さい。色味は一枚目が近いと思います。穴やほつれなどはありませんが、麻特有のネップや織りムラがある部分もあります。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。定価11000円色···パープル素材···リネン(麻)



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