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アーバンリサーチ　リネンブラウス
商品番号 N94992771081
商品名

アーバンリサーチ　リネンブラウス
ブランド名 アーバンリサーチ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アーバンリサーチで購入したブラウスです。リネンなので夏にもサラッと着れます♪キャンディースリーブが可愛いです。汚れか元々かは分かりませんが、左胸の下あたりに薄く茶色っぽい点が入っていましたので、やや汚れありとしています。リネンですのでシワにはなりやすいかと思います。畳じわ等、ご了承下さい。色味は一枚目が近いと思います。穴やほつれなどはありませんが、麻特有のネップや織りムラがある部分もあります。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。定価11000円色···パープル素材···リネン(麻)
http://narcologia.ru/goods/recommended982090.html
http://narcologia.ru/goods/waveform327617.html
http://narcologia.ru/goods/flight801828.html

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