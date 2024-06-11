【セットアップ】X-girl シャツ\u0026パンツ

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着る機会が無いため出品いたします。タグは切ってありますが未使用品です。シャツ サイズ2着丈(CB):55cm,肩巾:54cm,バスト:112cm,袖丈:16cmパンツ サイズ2ウエスト37cm股上26cm腿幅28cm股下73cm裾幅21cmX-girlエックスガールGINGHAMPLAIDSHIRTギンガムチェックシャツ半袖レディースSSトップスハーフジップTOPSカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···チェック季節感···春、夏、秋