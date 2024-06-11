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【セットアップ】X-girl シャツ\u0026パンツ
商品番号 K26831541156
商品名

【セットアップ】X-girl シャツ\u0026パンツ
ブランド名 エックスガール
特別価格 税込 1,994 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着る機会が無いため出品いたします。タグは切ってありますが未使用品です。シャツ　サイズ2着丈(CB):55cm,肩巾:54cm,バスト:112cm,袖丈:16cmパンツ　サイズ2ウエスト37cm股上26cm腿幅28cm股下73cm裾幅21cmX-girlエックスガールGINGHAMPLAIDSHIRTギンガムチェックシャツ半袖レディースSSトップスハーフジップTOPSカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···チェック季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful989051.html
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http://narcologia.ru/goods/evaporation409824.html
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