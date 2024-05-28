新品　ノースフェイス　アルパインライトパンツ　レディース　ブラック　最新　S

THENORTHFACE新品 ノースフェイス アルパイン ライトパンツ レディース ブラック 2023年最新 S正規販売店より購入した新品タグ付き未開封商品です。●値下げ不可 価格は都度見直しておりますので値下げ交渉は返信致しません。●質問以外の購入前のコメントは不要。即購入歓迎です。■状態:2023年購入 新品未開封 タグ付き■ブランド:THENORTHFACEザノースフェイス■商品名:AlpineLightPantアルパインライトパンツ■型番:NBW32301レディース ladies女性 2023年最新型番■カラー:ブラック黒kBLACK■実寸サイズ（cm）：Sウエスト:62ヒップ:93股下:71脇丈:94裾幅:16Mウエスト:65ヒップ:97股下:74脇丈:98裾幅:16Lウエスト:68ヒップ:101股下:77脇丈:102裾幅:17XLウエスト:71ヒップ:105股下:80脇丈:106裾幅:18他にも複数ノースフェイス商品を扱っております。↓#ぷーShopノースフェイス商品一覧1年を通して山岳エリアでの行動を支えるパンツ。高いストレッチ性を持ち、ニットのような伸縮性と着心地のよさが特徴です。テーパードシルエットでありながら、立体的なパターンでスムーズな脚上げを妨げません。ハーネス使用を想定し、バックルを設けないすっきりした腰周り。フロントのファスナーはダブルスライダー仕様です。静電ケア設計採用。シンプルなデザインで、クライミングからハイキングまで汎用性の高い1着です。ハイキング 登山 トレッキング トレイルランニングマウンテンパンツ モンベル ストレッチパンツ クライミングパンツ ロングパンツトレッキングパンツ アルパインパンツ アルパインロングパンツアルパインライトパンツ NBW32027NBW322102023年 カラー···ブラックパンツ丈···フルレングス素材···ナイロンシルエット···ストレート季節感···春、夏、秋



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