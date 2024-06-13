vintage ヴィンテージ　カービング　レザー ショルダーバッグ ウエスタン

フォロー割も行っていますので、ご利用ください^_^〜2999円→100円割引3000〜4999円→200円割引5000〜9999円→300円割引10000円→500円割引※こちら、あくまで中古品であるため、神経質な方のご購入はお控えくださいm(__)m／／商品説明／／◆商品名vintageヴィンテージ カービング レザーショルダーバッグウエスタンボア ターンロック◆カラーブラウン◆素材レザー◆サイズ横25cm×縦24cm×厚さ10cmショルダー80cm※実寸サイズを参考にお願いいたします。◆状態Ａ：良品。多少使用感はあるが、汚れや傷がなくキレイな状態。（写真のように多少ダメージ、またターンロックが少し回りづらいですが使うのに支障はないとと思います＾＾）Ｓ：新品又は未使用品Ａ：良品。多少使用感はあるが、汚れや傷がなくキレイな状態。Ｂ：目立ちはしないが、使用感や小さなダメージ、汚れがあるもの。C:使用感や傷、汚れがやや目立つ、気になるもの。※あくまでも古着となります。状態確認は行っていますが、見落としがある可能性もございます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。#恐竜ショップ【フォロワー割実施中☆】この商品以外にも、NIKEadidasなどのスポーツ用品80s90s古着ヴィンテージ物ストリート系モード系カジュアル系アパレルやカードなど様々なジャンルの物を取り扱っております＾＾最後まで閲覧ありがとうございました^_^フォロワー割行っていますので、購入前に気軽にコメント欄にてお声掛けくださいm(__)mプロフィールには注意点やお得情報がございますm(__)mご確認よろしくお願いします＾＾



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