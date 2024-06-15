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【新品】鴨居羊子 Tunic ルームウェア ワンピース ストライプ 麻 綿 F
商品番号 Y47152276938
商品名

【新品】鴨居羊子 Tunic ルームウェア ワンピース ストライプ 麻 綿 F
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテム鴨居羊子　かもいようこ　Tunic　チュニックルームウェアネグリジェ　ワンピース　ストライプ　ノースリーブ　花柄麻　綿　コットン　フリーサイズ○サイズ(平置き実寸)サイズ（表記なしのフリーサイズ）身幅:約96cm着丈:約93cm着画はお断りいたします。○状態新品・未使用タグ付き。ネグリジェやパジャマの替わり、カーディガンを羽織って、お出かけもできるお品です。ポケットが両サイドについています。○カラーピンク、グレー、ホワイト、グリーンを基調としたストライプに色とりどりの花をあしらったカラフルなお品です。○素材プリント：麻100％　無地：テンセル55％、綿(コットン)45％○購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)○配送簡易包装にて発送いたします。基本的に24時間以内の発送を目指しておりますが、お休みを頂戴していることもございますので、プロフィールをご確認ください。記載がない場合は、遅くとも2日以内に発送いたします。当店のファッション一覧は、下記をクリックしてください。#グレースフルミューズ☆ワンピース・ドレス#グレースフルミューズ☆カジュアル#グレースフルミューズ閉じる6秒前
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