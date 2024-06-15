トリーバーチ　カゴバッグ　トート

ハワイのトリーバーチで購入したカゴバッグです。一度使用のみで自宅保管していました。雑誌が入るサイズでとても軽いです。持ち手はレザーです。気に入ってますが断捨離強化中なので出品します。サイズ縦 25横46マチ13.5持ち手 42.5肩掛けOK付属の袋は処分してしまってありませんのでご了承ください。自宅保管にご理解ある方のみご購入よろしくお願いします。



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