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トリーバーチ　カゴバッグ　トート
商品番号 E74484529453
商品名

トリーバーチ　カゴバッグ　トート
ブランド名 トリーバーチ
特別価格 税込 3,312 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハワイのトリーバーチで購入したカゴバッグです。一度使用のみで自宅保管していました。雑誌が入るサイズでとても軽いです。持ち手はレザーです。気に入ってますが断捨離強化中なので出品します。サイズ縦　25横46マチ13.5持ち手　42.5肩掛けOK付属の袋は処分してしまってありませんのでご了承ください。自宅保管にご理解ある方のみご購入よろしくお願いします。
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