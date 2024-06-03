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マイケルコース ショルダーバッグ
商品番号 H77288896832
商品名

マイケルコース ショルダーバッグ
ブランド名 マイケルマイケルコース
特別価格 税込 2,660 円
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商品詳細

■サイズ縦：約15cm×横：約23cm×マチ：約5cm、ストラップ：約85〜97cm■素材レザー■仕様開閉：バックル、ポケット：外側×1、内側×4、ストラップ着脱可、■備考鍵穴はありますが鍵は付属しておりません。約2年前に購入し、出かける時たまに使ってました。
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