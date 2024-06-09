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ケイトスペード　バッグ　2way ブラック　黒
商品番号 S20339295796
商品名

ケイトスペード　バッグ　2way ブラック　黒
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 3,329 円
在庫状況 あり

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商品詳細

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏katespadeケイトスペードバッグ　ハンドバッグ　ショルダーバッグ2wayブラック　黒ビジネスバッグ　シンプル　フォーマル﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏某リユースショップで購入しましたが、一度も使うことがありませんでしたので出品いたします。購入後は暗所にて保管しておりました。　　▫︎仕様▫︎￣￣￣￣写真2枚目以降が全て実物写真です。寸法は、写真4.5枚目をご確認ください。・ショルダーストラップ長さ調整/取外可能・開き口ファスナーあり・背面ポケット×１・内側ファスナーポケット×１・内側普通のポケット×１大きすぎず小さすぎないサイズ、シンプルなデザインなので普段使いしやすいと思います。　　▫︎状態▫︎￣￣￣￣とくにキズや汚れはありません。全体的に綺麗な状態です。保存袋などの付属品はありません。　　▫︎梱包▫︎￣￣￣￣不織布袋＋水濡れ防止袋＋プチプチ2重﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏　▫︎即購入可能です。　▫︎コメントでのやりとり中であっても、　　先に購入された方を優先いたします。　▫︎ペットや喫煙者はいません。　▫︎商品に不備があった場合は、　　対応いたしますので受け取り評価前に　　取引メッセージにてご連絡ください。評価後では対応できません！﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
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