ケイトスペード　バッグ　2way ブラック　黒

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商品詳細
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏katespadeケイトスペードバッグ ハンドバッグ ショルダーバッグ2wayブラック 黒ビジネスバッグ シンプル フォーマル﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏某リユースショップで購入しましたが、一度も使うことがありませんでしたので出品いたします。購入後は暗所にて保管しておりました。 ▫︎仕様▫︎￣￣￣￣写真2枚目以降が全て実物写真です。寸法は、写真4.5枚目をご確認ください。・ショルダーストラップ長さ調整/取外可能・開き口ファスナーあり・背面ポケット×１・内側ファスナーポケット×１・内側普通のポケット×１大きすぎず小さすぎないサイズ、シンプルなデザインなので普段使いしやすいと思います。 ▫︎状態▫︎￣￣￣￣とくにキズや汚れはありません。全体的に綺麗な状態です。保存袋などの付属品はありません。 ▫︎梱包▫︎￣￣￣￣不織布袋＋水濡れ防止袋＋プチプチ2重﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ▫︎即購入可能です。 ▫︎コメントでのやりとり中であっても、 先に購入された方を優先いたします。 ▫︎ペットや喫煙者はいません。 ▫︎商品に不備があった場合は、 対応いたしますので受け取り評価前に 取引メッセージにてご連絡ください。評価後では対応できません！﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
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